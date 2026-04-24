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Startup canadense de IA Cohere adquire a alemã Aleph Alpha

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Repórter
24/04/2026 10:04

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A startup canadense de inteligência artificial Cohere vai adquirir a alemã Aleph Alpha para formar uma empresa voltada ao desenvolvimento de sistemas de IA "soberanos", anunciou nesta sexta-feira (24) o governo da Alemanha.

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O movimento ocorre em meio ao esforço de países ocidentais para reduzir a dependência dos grandes grupos de tecnologia dos Estados Unidos. Nesse modelo de IA soberana, os Estados mantêm certo controle estratégico sobre o uso da tecnologia.

Segundo o ministro alemão da Digitalização, Karsten Wildberger, a nova empresa será um fornecedor global competitivo, com foco em soberania de dados e altos padrões de segurança. A operação cria um grupo binacional, alemão e canadense, e faz da Alemanha a segunda sede mundial da companhia.

O ministro canadense de Inteligência Artificial, Evan Solomon, afirmou que a Cohere se tornou uma das poucas líderes de IA fora dos Estados Unidos e da China.

Nem autoridades nem executivos divulgaram o valor da transação, mas o Financial Times estimou a nova empresa em 20 bilhões de dólares (R$ 100,6 bilhões).

O Grupo Schwarz, dono das redes Lidl e Kaufland, será o motor financeiro da operação, com investimento de 585 milhões de dólares (R$ 2,94 bilhões) e aporte de infraestrutura em nuvem.

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pca/pyv/spi/mab/lm-jc

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