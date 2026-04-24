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Chanceler do Irã deve chegar a Islamabad na sexta-feira à noite

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Repórter
24/04/2026 09:40

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Uma fonte oficial do Paquistão disse que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, é aguardado em Islamabad na noite de sexta-feira, sem revelar detalhes sobre uma possível reunião.

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A capital paquistanesa se prepara para uma aguardada segunda rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã, mas não está claro se Araghchi e a delegação que o acompanha se reunirão com autoridades americanas para abordar a guerra no Oriente Médio.

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zz-sma/ceg/je/hgs/avl/fp

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