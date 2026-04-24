Ataque israelense deixa dois mortos no sul do Líbano

Um ataque israelense no sul do Líbano, executado após o anúncio da prorrogação da trégua, deixou dois mortos nesta sexta-feira (24), segundo o Ministério da Saúde libanês.

O ministério informou em um comunicado que o ataque teve como alvo a localidade de Touline.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira uma prorrogação de três semanas do cessar-fogo no Líbano, que deveria expirar no domingo.

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