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Ataque israelense deixa dois mortos no sul do Líbano

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Repórter
24/04/2026 09:28

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Um ataque israelense no sul do Líbano, executado após o anúncio da prorrogação da trégua, deixou dois mortos nesta sexta-feira (24), segundo o Ministério da Saúde libanês. 

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O ministério informou em um comunicado que o ataque teve como alvo a localidade de Touline. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira uma prorrogação de três semanas do cessar-fogo no Líbano, que deveria expirar no domingo.

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lar-sno/at/cgo/mab/avl/fp/aa

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