Capacete azul indonésio morre após ser ferido em 29 de março no sul do Líbano

As forças de paz da ONU no sul do Líbano (Unifil) anunciaram, nesta sexta-feira (24), a morte de um integrante indonésio que havia sido ferido em 29 de março em um ataque à sua base.

"A Unifil lamenta a morte, ocorrida hoje (sexta-feira), do cabo Rico Pramudia, que havia sido gravemente ferido após a explosão de um projétil em sua base em Adchit Al Qusayr, na noite de 29 de março", afirmou a Unifil em um comunicado.

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