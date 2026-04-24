Capacete azul indonésio morre após ser ferido em 29 de março no sul do Líbano
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As forças de paz da ONU no sul do Líbano (Unifil) anunciaram, nesta sexta-feira (24), a morte de um integrante indonésio que havia sido ferido em 29 de março em um ataque à sua base.
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"A Unifil lamenta a morte, ocorrida hoje (sexta-feira), do cabo Rico Pramudia, que havia sido gravemente ferido após a explosão de um projétil em sua base em Adchit Al Qusayr, na noite de 29 de março", afirmou a Unifil em um comunicado.
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