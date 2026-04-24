China chama de 'infundadas' acusações dos EUA sobre roubo de tecnologia de IA
compartilheSIGA
Pequim rebateu nesta sexta-feira (24) as acusações feitas pela Casa Branca de que empresas chinesas estariam envolvidas em esforços em "escala industrial" para roubar tecnologia americana de inteligência artificial (IA).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O secretário de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, Michael Kratsios, publicou as acusações na quinta-feira na rede social X e também advertiu que Washington "adotará medidas para proteger a inovação americana".
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou nesta sexta-feira que "as alegações dos Estados Unidos carecem completamente de fundamento", ao ser questionado sobre o tema em uma coletiva de imprensa.
"É uma difamação caluniosa contra as conquistas da indústria chinesa de IA. A China opõe-se de modo veemente a isto", declarou.
"Pedimos à parte americana a respeitar os fatos, abandonar os preconceitos, acabar com a repressão tecnológica contra a China e a fazer mais para facilitar o intercâmbio e a cooperação tecnológica entre os dois países", acrescentou Guo.
A resposta foi proferida poucas horas após a startup chinesa DeepSeek lançar um novo e muito aguardado modelo de IA, com custos "drasticamente reduzidos".
A publicação de Kratsios acusou "entidades estrangeiras, principalmente na China", de "destilação", uma prática comum no desenvolvimento de IA, utilizada com frequência pelas empresas para criar versões mais baratas e menores de seus próprios modelos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ehl-pfc/abs/pb/avl/fp-jc