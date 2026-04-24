Aeroporto de Teerã retomará voos internacionais no sábado
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Os voos internacionais serão retomados no sábado (25) no Aeroporto Imã Khomeini de Teerã, um dos dois principais da capital iraniana, informou nesta sexta-feira (24) a agência de notícias ISNA.
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A autoridade de aviação civil havia anunciado na segunda-feira a reabertura do terminal, assim como a do segundo grande aeroporto de Teerã, Mehrabad, após semanas de fechamento devido à guerra, iniciada em 28 de fevereiro com os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã.
"Segundo um anúncio do Aeroporto Imã Khomeini, os voos internacionais para Istambul e Mascate (Omã) serão retomados amanhã (sábado) no aeroporto", indicou a agência ISNA.
Os voos internacionais foram retomados na segunda-feira no aeroporto de Mashhad, no nordeste do país.
O transporte aéreo de passageiros no Irã havia sido interrompido no início da ofensiva israelense-americana.
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