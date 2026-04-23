Conmebol avalia Equador como possível sede da Copa América de 2028

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) está avaliando o Equador como potencial sede da Copa América de 2028, afirmou nesta quinta-feira (23), em Quito, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

A edição mais recente do torneio foi realizada nos Estados Unidos, em 2024, em meio a altas temperaturas, críticas quanto a falhas organizacionais e de segurança, más condições dos gramados e incidentes nas arquibancadas.

A Argentina de Lionel Messi conquistou o título nessa edição, superando a Colômbia de James Rodríguez na final.

Em Quito, onde foi realizado nesta quinta-feira o Congresso Ordinário da Conmebol, Domínguez garantiu aos jornalistas que "há muita concorrência" para sediar a próxima edição do torneio.

"É um assunto que está atualmente em discussão. É uma questão que, em última instância, será decidida pelo Conselho", disse ele ao ser perguntado se o Equador está entre as opções consideradas.

O Equador sediou a Copa América em 1993, ocasião em que a Argentina derrotou o México na final.

"Vamos tomar a melhor decisão" para o futebol, acrescentou Domínguez ao final da reunião da Conmebol, que contou com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O dirigente da entidade máxima do futebol mundial falou sobre a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, cujo início está previsto para 11 de junho.

O principal evento do futebol tem sido abalado pelas políticas anti-imigração de Donald Trump, pelos altos preços dos ingressos e pelo conflito envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã, uma das 48 seleções classificadas.

Em "um mundo muito dividido" como o atual, "temos que unir todos os países. Temos que unir todos os torcedores em uma atmosfera, assim esperamos, de paz e união", afirmou Infantino.

Os dirigentes da Fifa, da Conmebol e da Federação Equatoriana de Futebol (FEF) também realizaram uma reunião privada com o presidente do Equador, Daniel Noboa.

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