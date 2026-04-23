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Conmebol avalia Equador como possível sede da Copa América de 2028

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AFP
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Repórter
23/04/2026 20:25

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A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) está avaliando o Equador como potencial sede da Copa América de 2028, afirmou nesta quinta-feira (23), em Quito, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez. 

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A edição mais recente do torneio foi realizada nos Estados Unidos, em 2024, em meio a altas temperaturas, críticas quanto a falhas organizacionais e de segurança, más condições dos gramados e incidentes nas arquibancadas. 

A Argentina de Lionel Messi conquistou o título nessa edição, superando a Colômbia de James Rodríguez na final. 

Em Quito, onde foi realizado nesta quinta-feira o Congresso Ordinário da Conmebol, Domínguez garantiu aos jornalistas que "há muita concorrência" para sediar a próxima edição do torneio. 

"É um assunto que está atualmente em discussão. É uma questão que, em última instância, será decidida pelo Conselho", disse ele ao ser perguntado se o Equador está entre as opções consideradas.

O Equador sediou a Copa América em 1993, ocasião em que a Argentina derrotou o México na final. 

"Vamos tomar a melhor decisão" para o futebol, acrescentou Domínguez ao final da reunião da Conmebol, que contou com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino. 

O dirigente da entidade máxima do futebol mundial falou sobre a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, cujo início está previsto para 11 de junho. 

O principal evento do futebol tem sido abalado pelas políticas anti-imigração de Donald Trump, pelos altos preços dos ingressos e pelo conflito envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã, uma das 48 seleções classificadas. 

Em "um mundo muito dividido" como o atual, "temos que unir todos os países. Temos que unir todos os torcedores em uma atmosfera, assim esperamos, de paz e união", afirmou Infantino. 

Os dirigentes da Fifa, da Conmebol e da Federação Equatoriana de Futebol (FEF) também realizaram uma reunião privada com o presidente do Equador, Daniel Noboa.

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pld/raa/aam

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