Em meio à euforia, Lens continua sonhando com título da Ligue 1

E se o Lens protagonizar uma grande zebra e derrubar o todo-poderoso Paris Saint-Germain de seu pedestal? Em meio à euforia gerada pela recente classificação para a final da Copa da França, o clube do norte coloca em jogo uma parcela significativa de suas esperanças de título da Ligue 1 nesta sexta-feira (24), pela 31ª rodada, numa partida fora de casa contra o Brest.

No último fim de semana, o Lens alimentou seu sonho de conquistar o título ao reduzir a diferença em relação ao líder PSG de quatro para apenas um ponto, após o time parisiense sofrer uma derrota em casa para o Lyon no domingo.

No entanto, na quarta-feira, o PSG derrotou o Nantes por 3 a 0, numa partida que o clube da capital tinha pendente desde o mês passado, restabelecendo assim sua vantagem de quatro pontos na liderança.

De qualquer forma, o Lens consolidou firmemente sua posição no segundo lugar mantendo uma vantagem de oito pontos sobre o terceiro colocado, o Lyon, e o sonho de conquistar a Ligue 1 permanece mais vivo do que nunca, à espera de eventuais tropeços do PSG.

Para começar, este fim de semana pode se revelar crucial para o Lens, já que a equipe visita um adversário aparentemente superável: o Brest (atualmente na 12ª posição).

Caso conquiste a vitória, o time 'Sangue e Ouro' voltaria a ficar, ao menos provisoriamente, a apenas um ponto do topo da tabela.

- Com a cabeça no Bayern -

O PSG visita o Angers no sábado numa partida na qual Luis Enrique pode optar por rodar o elenco, e onde a falta de foco pode se revelar um obstáculo para os parisienses, que receberão o Bayern de Munique na próxima terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

O Lens, por sua vez, acaba de vivenciar uma semana memorável, conquistando uma vitória por 4 a 1 sobre o Toulouse para avançar à final da Copa da França, um jogo no qual seus torcedores, tomados pela euforia, invadiram o gramado no apito final, assim como fazem nas ocasiões mais históricas.

Caso a diferença entre o primeiro e o segundo colocado diminua neste fim de semana, a disputa pelo título da Ligue 1 ganharia uma dose tremenda de emoção, especialmente considerando que um confronto eletrizante entre Lens e PSG está marcado para o dia 13 de maio, no Stade Bollaert.

- Nantes em sérios apuros -

O adversário do Lens na final da Copa da França do próximo mês, o Nice, vive uma situação difícil na Ligue 1: ocupando atualmente um modesto 15º lugar, a equipe enfrenta uma partida complicada neste domingo contra o Olympique de Marselha (6º), no Vélodrome.

No entanto, se há uma equipe tradicional na França que está enfrentando sérios problemas nesta temporada, é o Nantes. Atualmente na penúltima posição da tabela, o time está cinco pontos atrás do Auxerre (16º), time que ocupa a vaga de repescagem contra o rebaixamento.

No domingo, o Nantes enfrenta um clássico regional contra o Rennes (5º), que está atualmente no auge da disputa por posições que classificam para competições europeias.

A última vitória do Nantes fora de casa contra o Rennes remonta a mais de uma década, em 2013, quando venceu por 3 a 1.

"Tenho a impressão de que tudo conspira contra nós. Talvez eu esteja amaldiçoado", lamentou o técnico do Nantes, Vahid Halilhodzic.

O Metz, lanterna da competição, que viaja a Le Havre no domingo, pode até ser matematicamente rebaixado para a Ligue 2 neste fim de semana, menos de um ano após retornar à primeira divisão.

--- Programação da 31ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília)

Sexta-feira, 24 de abril

(15h45) Brest - Lens

Sábado, 25 de abril

(10h00) Lyon - Auxerre

(14h00) Angers - PSG

(16h05) Toulouse - Monaco

Domingo, 26 de abril

(10h00) Lorient - Strasbourg

(12h15) Rennes - Nantes

Le Havre - Metz

Paris Football Club - Lille

(15h45) Olympique de Marselha - Nice

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 66 29 21 3 5 65 25 40

2. Lens 62 29 20 2 7 57 29 28

3. Lyon 54 30 16 6 8 45 30 15

4. Lille 54 30 16 6 8 49 34 15

5. Rennes 53 30 15 8 7 52 41 11

6. Olympique de Marselha 52 30 16 4 10 58 40 18

7. Monaco 50 30 15 5 10 52 45 7

8. Strasbourg 43 29 12 7 10 46 37 9

9. Lorient 41 30 10 11 9 40 44 -4

10. Paris Football Club 38 30 9 11 10 40 46 -6

11. Toulouse 37 30 10 7 13 41 42 -1

12. Brest 37 29 10 7 12 38 44 -6

13. Angers 34 30 9 7 14 26 40 -14

14. Le Havre 30 30 6 12 12 25 38 -13

15. Nice 29 30 7 8 15 34 56 -22

16. Auxerre 25 30 5 10 15 25 39 -14

17. Nantes 20 30 4 8 18 25 49 -24

18. Metz 15 30 3 6 21 27 66 -39

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