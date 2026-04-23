Sem margem para erro, Arsenal recebe Newcastle na reta final do Inglês

O Arsenal recebe o Newcastle no sábado (25), pela 34ª rodada da Premier League, sem absolutamente nenhuma margem para erro na acirrada reta final da disputa pelo título contra o atual líder, o Manchester City.

O time comandado pelo técnico Mikel Arteta retomará a liderança da tabela caso pontue contra os 'Magpies', apenas quatro dias antes do jogo de ida de sua semifinal da Champions League contra o Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano.

Os 'Gunners' viram sua confortável vantagem de nove pontos desaparecer rapidamente, com o City liderando a tabela atualmente graças ao saldo de gols, após sua vitória por 1 a 0 na quarta-feira, em uma partida adiada, contra o Burnley.

'Citizens' e 'Gunners' estão empatados com 70 pontos a cinco rodadas do fim. Além disso, as duas equipes ostentam um saldo de gols idêntico, de +37.

No entanto, dois fatores separam os dois candidatos ao título: o número de gols marcados e a experiência necessária quando chega a hora decisiva.

O City, que marcou três gols a mais que o Arsenal, conquistou o título em todas as ocasiões em que chegou à 34ª rodada da Premier League ocupando a liderança da tabela.

Os 'Gunners', que perderam por 2 a 1 no Etihad no último fim de semana, podem retomar a liderança em um fim de semana no qual o City enfrenta o Southampton nas semifinais da FA Cup.

Na semana seguinte, a equipe de Mikel Arteta entra em campo primeiro, o que significa que o time pode abrir uma vantagem de seis pontos antes de o City enfrentar o Everton, em 4 de maio.

O eterno vice-campeão Arsenal, que no papel enfrenta uma reta final de temporada mais favorável, precisa se recuperar de sua recente queda de rendimento e voltar a colocar pressão sobre o City.

- Pelotão luta por vagas europeias -

Um nível abaixo, Manchester United, Aston Villa e Liverpool estão bem encaminhados para garantir com folga suas vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O Brighton, em grande fase, não desistiu da luta, embora esteja cinco pontos atrás do quinto colocado, Liverpool, e tenha jogado uma partida a mais.

Os jogadores comandados por Fabian Hurzeler, que golearam o Chelsea por 3 a 0 nesta semana, venceram seis dos seus últimos oito jogos no campeonato inglês.

Além disso, o time que terminar em sexto lugar ainda pode se classificar para a principal competição de clubes da Europa, um incentivo a mais para um grupo de clubes que vai do Brighton, em sexto lugar, ao Fulham, em décimo segundo.

Para que isso aconteça, o Aston Villa precisaria vencer a Liga Europa e terminar em quinto lugar na Premier League.

- Tudo ou nada para o Tottenham -

Na parte inferior da tabela, resta definir um rebaixado, após Wolves e Burnley terem caído para a Championship nos últimos dias.

Para evitar se tornar a terceira vítima, o Tottenham precisa conquistar os três pontos neste sábado, jogando fora de casa contra o já rebaixado Wolverhampton, a fim de reacender as esperanças de evitar a queda para a segunda divisão pela primeira vez em quase 50 anos.

O clube londrino, agora sob o comando de Roberto De Zerbi, permanece sem vencer na Premier League desde dezembro, tendo sofrido um gol nos minutos finais do empate do último fim de semana contra o Brighton.

Os Spurs, atualmente na 18ª colocação, estão a dois pontos da zona de segurança, restando cinco rodadas para o fim do campeonato.

O West Ham (17º) recebe o Everton no sábado, enquanto o Nottingham Forest — três pontos à frente dos 'Hammers' — viaja para enfrentar o Sunderland na sexta-feira. O Leeds, com 40 pontos, está virtualmente salvo.

--- Programação da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília)

Terça-feira, 21 de abril

Brighton - Chelsea 3 - 0

Quarta-feira, 22 de abril

AFC Bournemouth - Leeds 2 - 2

Burnley - Manchester City 0 - 1

Sexta-feira, 24 de abril

(16h00) Sunderland - Nottingham

Sábado, 25 de abril

(08h30) Fulham - Aston Villa

(11h00) Wolverhampton - Tottenham

Liverpool - Crystal Palace

West Ham - Everton

(13h30) Arsenal - Newcastle

Segunda-feira, 27 de abril

(16h00) Manchester United - Brentford

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 70 33 21 7 5 66 29 37

2. Arsenal 70 33 21 7 5 63 26 37

3. Manchester United 58 33 16 10 7 58 45 13

4. Aston Villa 58 33 17 7 9 47 41 6

5. Liverpool 55 33 16 7 10 54 43 11

6. Brighton 50 34 13 11 10 48 39 9

7. AFC Bournemouth 49 34 11 16 7 52 52 0

8. Chelsea 48 34 13 9 12 53 45 8

9. Brentford 48 33 13 9 11 48 44 4

10. Everton 47 33 13 8 12 40 39 1

11. Sunderland 46 33 12 10 11 36 40 -4

12. Fulham 45 33 13 6 14 43 46 -3

13. Crystal Palace 43 32 11 10 11 35 36 -1

14. Newcastle 42 33 12 6 15 46 49 -3

15. Leeds 40 34 9 13 12 44 51 -7

16. Nottingham 36 33 9 9 15 36 45 -9

17. West Ham 33 33 8 9 16 40 57 -17

18. Tottenham 31 33 7 10 16 42 53 -11

19. Burnley 20 34 4 8 22 34 68 -34

20. Wolverhampton 17 33 3 8 22 24 61 -37

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