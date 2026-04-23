Villarreal só empata com lanterna Oviedo (1-1); Sevilla segue em apuros
O Villarreal não conseguiu ir além de um empate em 1 a 1 em sua visita ao lanterna Oviedo, apesar de ter se consolidado na terceira colocação de LaLiga nesta quinta-feira (23), no encerramento da 33ª rodada do campeonato.
Durante a visita ao Estádio Carlos Tartiere, o 'Submarino Amarelo' abriu o placar com um gol de pênalti marcado pelo atacante marfinense Nicolas Pepé, aos 12 minutos de jogo.
O Oviedo evitou a derrota graças a um gol do marroquino Ilyas Chaira, já no segundo tempo (68').
Com 62 pontos, o Villarreal amplia para cinco pontos sua vantagem sobre o quarto colocado, o Atlético de Madrid, que foi derrotado por 3 a 2 pelo Elche na quarta-feira.
Apesar de ter empatado contra uma das equipes da parte de cima da tabela, o Oviedo permanece em situação muito crítica: o time asturiano está a seis pontos de distância da zona de permanência na primeira divisão, atualmente ocupada pelo Sevilla (17º colocado, 34 pontos).
O Sevilla está à beira da zona de rebaixamento após a derrota por 2 a 0 para o Levante (19º), que, com isso, ganha um fôlego muito necessário, chegando a 32 pontos, apenas dois atrás do adversário desta quinta-feira e um atrás do Alavés (18º, com 33 pontos).
Iván Romero, com um gol no primeiro tempo (38') e outro nos acréscimos (90+4'), foi o herói da tarde para o Levante e o responsável por colocar o Sevilla em sérios apuros.
Uma equipe que conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento foi o Rayo Vallecano (11º), que garantiu uma vitória por 1 a 0 nos minutos finais contra o Espanyol (12º), resultado que deixa as duas equipes empatadas em pontos.
Sergio Camello, apenas seis minutos após entrar em campo (87') foi quem marcou o gol do triunfo do Rayo contra o Espanyol, que segue sem vencer em 2026.
Na luta pelo título, o Barcelona manteve sua vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid.
A equipe 'merengue' derrotou o Alavés por 2 a 1 na terça-feira, colocando pressão sobre o Barça, que respondeu na quarta-feira vencendo o Celta por 1 a 0, graças a um gol de pênalti de Lamine Yamal.
Lamine sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda ao cobrar o pênalti e não voltará a atuar pela equipe de Hansi Flick nesta temporada, embora a expectativa seja de que defenda a Espanha na Copa do Mundo de 2026.
--- Resultados da 33ª rodada do Campeonato Espanhol:
Terça-feira, 21 de abril
Mallorca - Valencia 1 - 1
Athletic Bilbao - Osasuna 1 - 0
Girona - Betis 2 - 3
Real Madrid - Alavés 2 - 1
Quarta-feira, 22 de abril
Elche - Atlético de Madrid 3 - 2
Real Sociedad - Getafe 0 - 1
Barcelona - Celta Vigo 1 - 0
Quinta-feira, 23 de abril
Levante - Sevilla 2 - 0
Rayo Vallecano - Espanyol 1 - 0
Real Oviedo - Villarreal 1 - 1
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 82 32 27 1 4 85 30 55
2. Real Madrid 73 32 23 4 5 67 30 37
3. Villarreal 62 32 19 5 8 57 37 20
4. Atlético de Madrid 57 32 17 6 9 53 35 18
5. Betis 49 32 12 13 7 48 40 8
6. Getafe 44 32 13 5 14 28 32 -4
7. Celta Vigo 44 32 11 11 10 44 41 3
8. Real Sociedad 42 32 11 9 12 49 49 0
9. Athletic Bilbao 41 32 12 5 15 34 45 -11
10. Osasuna 39 32 10 9 13 37 39 -2
11. Rayo Vallecano 38 32 9 11 12 30 38 -8
12. Espanyol 38 32 10 8 14 37 49 -12
13. Girona 38 32 9 11 12 35 48 -13
14. Valencia 36 32 9 9 14 35 47 -12
15. Mallorca 35 32 9 8 15 40 49 -9
16. Elche 35 32 8 11 13 42 49 -7
17. Sevilla 34 32 9 7 16 39 53 -14
18. Alavés 33 32 8 9 15 36 48 -12
19. Levante 32 32 8 8 16 37 50 -13
20. Real Oviedo 28 32 6 10 16 25 49 -24
