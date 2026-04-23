Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha em baixa, afetada pela geopolítica

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/04/2026 18:25

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (23), pressionada pelo nervosismo dos investidores diante da crescente incerteza no Oriente Médio, enquanto acompanhavam de perto os resultados corporativos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após atingir máximas históricas na véspera, tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 caíram 0,89% e 0,41%, respectivamente.

O Dow Jones também recuou 0,36%.

Para Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, nos últimos dias houve "uma disputa de forças entre os fundamentos — os resultados, que até agora têm sido melhores do que o esperado — e o fato de que as notícias provenientes do Estreito de Ormuz não melhoraram".

Os preços do petróleo continuaram subindo devido à "decepção causada pelo fracasso na reabertura do estreito de Ormuz", segundo Carsten Fritsch, do Commerzbank.

Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que tinha "todo o tempo do mundo" na guerra no Oriente Médio, onde o cessar-fogo em vigor há duas semanas entre Teerã e Washington parece estar por um fio.

Meios de comunicação iranianos relataram explosões em Teerã, e o ministro da Defesa israelense declarou estar pronto para retomar a guerra.

"Os rendimentos dos títulos e os preços do petróleo permanecem em níveis preocupantemente altos", destacou Adam Turnquist, da LPL Financial.

O rendimento do título do Tesouro americano de 10 anos, referência, subiu para 4,32%, frente a 4,30% no fechamento do dia anterior.

No entanto, os analistas do Briefing.com consideram que a queda dos índices deve ser contextualizada.

Outro fator que os investidores acompanham de perto é o desempenho trimestral das empresas, que também influencia a evolução do mercado.

A fabricante de componentes eletrônicos Texas Instruments registrou alta de quase 20%, chegando a 282,23 dólares.

A empresa de software ServiceNow caiu 17,59%, para 84,94 dólares, apesar de um aumento de 22% em suas receitas do primeiro trimestre.

Apesar de resultados melhores do que o esperado, a Tesla foi penalizada por suas projeções de gastos cada vez maiores, estimadas em 25 bilhões de dólares neste ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/els/dg/dga/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua guerra ira mercado novayork

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay