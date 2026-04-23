Índia classifica como 'de mau gosto' publicação de Trump contra imigrantes

A Índia criticou nesta quinta-feira (23) como inadequada uma publicação do presidente Donald Trump na qual ele qualificou o país como "um buraco infernal".

Os comentários surgem antes da visita no próximo mês à Índia do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que buscará reduzir as recentes tensões entre duas potências normalmente aliadas.

Trump publicou na noite de quarta-feira nas redes sociais uma diatribe aparentemente escrita por outra pessoa, na qual criticava o direito constitucional americano à cidadania para todos os nascidos no país.

A publicação acusava imigrantes indianos na indústria de tecnologia de não contratarem americanos brancos nascidos nos Estados Unidos e afirmava, de maneira incorreta, que os imigrantes indianos não dominam o inglês.

"Um bebê se torna instantaneamente cidadão e depois traz toda a sua família da China ou da Índia ou de qualquer outro buraco infernal do planeta", dizia a publicação.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randhir Jaiswal, respondeu que as declarações eram "obviamente desinformadas, inadequadas e de mau gosto".

"Certamente não refletem a realidade da relação entre Índia e Estados Unidos, que tem sido baseada no respeito mútuo e em interesses compartilhados".

A Fundação Hindu Americana afirmou na rede X que ficou consternada com o "discurso de ódio racista".

Trump, que tem conduzido uma ampla ofensiva contra a imigração como uma de suas principais políticas, tem mirado os vistos comumente utilizados por trabalhadores indianos do setor de tecnologia.

Ele também manteve por meses tarifas elevadas sobre a Índia depois que o primeiro-ministro Narendra Modi minimizou a mediação de Trump em um conflito entre Índia e Paquistão.

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