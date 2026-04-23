EUA aprovou apenas um visto 'Gold Card' do programa de Trump até agora

Apenas um pedido foi aprovado até este momento para o programa de vistos "Gold Card" lançado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou, nesta quinta-feira (23), o secretário de Comércio, Howard Lutnick.

Em setembro, o mandatário assinou um decreto para criar o programa que oferece residência nos Estados Unidos em troca do pagamento de um milhão de dólares (R$ 4,95 milhões, na cotação atual). Os pedidos começaram a ser recebidos em dezembro.

As autoridades americanas aprovaram recentemente o pedido de uma pessoa, disse Lutnick perante uma comissão da Câmara dos Representantes. "E há centenas na fila" que estão passando pelo processo, acrescentou.

Os solicitantes também devem arcar com uma taxa de tramitação de 15 mil dólares (R$ 74 mil) para o Departamento de Segurança Interna, e Lutnick frisou que os pedidos são submetidos a "investigações e análises extremamente rigorosas".

O programa estabeleceu uma tarifa de um milhão de dólares para indivíduos e de dois milhões (R$ 9,9 milhões) para patrocínios por parte de empresas.

Sua criação coincidiu com a determinação de Trump de acrescentar uma tarifa anual de 100 mil dólares (R$ 495 mil) aos vistos H-1B para trabalhadores especializados.

O mandatário disse inicialmente que o novo visto atrairia pessoas capazes de gerar emprego e que poderia ser utilizado para reduzir o déficit nacional.

Desde que voltou à presidência em 2025, Trump endureceu a política migratória e seu governo tem realizado enromes operações de deportação.

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