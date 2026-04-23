Pornografia infantil é encontrada no telefone do cantor D4vd, suspeito de crime contra adolescente

O cantor de R&B americano D4vd, suspeito de ter assassinado uma adolescente cujo corpo em decomposição foi encontrado em seu carro, tinha conteúdo de pornografia infantil em seu telefone, revelou nesta quinta-feira (23) a promotoria de Los Angeles.

O artista de 21 anos, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, pode enfrentar até a pena de morte pelo assassinato de Celeste Rivas, de 14 anos.

A promotoria acusa o cantor de matar e esquartejar Rivas e guardar seus restos em sacos que deixou apodrecendo no porta-malas de seu Tesla. O veículo foi encontrado abandonado nas colinas de Hollywood.

D4vd foi detido na semana passada após sete meses de investigação. O intérprete se declarou inocente e compareceu nesta quinta-feira a um tribunal de Los Angeles, vestido com o uniforme laranja de preso.

Durante essa audiência preliminar, a promotora Beth Silverman afirmou que a análise do iPhone do artista revelou "uma quantidade significativa de pornografia infantil".

Ela não especificou se esse conteúdo se referia a fotos ou vídeos da vítima.

Ao deixar a audiência, a defesa de D4vd se recusou a fazer comentários.

O corpo de Celeste Rivas foi encontrado em decomposição e esquartejado no dia 8 de setembro.

Segundo a acusação, D4vd teria matado a jovem porque ela ameaçava revelar suas relações sexuais, o que poderia arruinar sua carreira musical.

Esse crime macabro causou grande repercussão nos Estados Unidos, em particular porque a obra de D4vd parecia fazer eco ao caso.

O cantor de R&B ficou famoso em 2022, quando sua música Romantic Homicide fez grande sucesso no TikTok.

Na quarta-feira, foram divulgados os resultados da autópsia da adolescente.

Os serviços forenses de Los Angeles concluíram que se tratou de um homicídio causado por "múltiplas feridas penetrantes". Não foi especificada a causa das lesões.

A família da jovem "está absolutamente devastada com as conclusões contidas no relatório do médico legista sobre a horrível e atroz morte de sua querida filha", afirmaram em um comunicado, no qual pediram à imprensa que "respeite sua privacidade".

O cantor permanece detido.

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