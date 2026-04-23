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Georgios Donis é anunciado como novo técnico da Arábia Saudita

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Repórter
23/04/2026 17:15

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A Federação Saudita de Futebol anunciou nesta quinta-feira (23) a nomeação do grego Georgios Donis como o novo técnico da seleção nacional da Arábia Saudita, substituindo o francês Hervé Renard, que foi destituído do cargo menos de dois meses antes da Copa do Mundo. 

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Profundo conhecedor do campeonato saudita — onde, mais recentemente, dirigiu o clube Al-Khaleej —, o treinador de 56 anos assinou um contrato até julho de 2027, confirmou a federação na rede social X. 

Seu nome vinha sendo frequentemente mencionado como um potencial sucessor de Hervé Renard, que foi demitido em 17 de abril, apesar de ter conduzido com sucesso os 'Falcões Verdes' à classificação para sua sétima participação em Copas do Mundo (e a terceira consecutiva), torneio que será disputado de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. 

A Arábia Saudita está no Grupo H do Mundial ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde.

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bur/dar/aam

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