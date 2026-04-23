Internacional

Uefa multa Bayern por incidente que deixou fotógrafos feridos

AFP
AF
AFP
23/04/2026 17:04

O Bayern de Munique foi sancionado pela Uefa nesta quinta-feira (23) com uma multa de 90.000 euros (cerca de R$ 528 mil na cotação atual) por um incidente no qual fotógrafos de imprensa ficaram feridos durante o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, em 15 de abril, contra o Real Madrid. 

O clube bávaro evitou, assim, o fechamento parcial de seu estádio. 

Após a vitória por 4 a 3, conquistada com dois gols nos minutos finais, alguns torcedores do Bayern escalaram as barreiras que os separavam do gramado para comemorar a classificação às semifinais junto aos jogadores, prensando e ferindo vários fotógrafos na ação. 

A Uefa decidiu, posteriormente, abrir uma investigação disciplinar, a qual resultou nesta multa de 89.625 euros, um alívio significativo para o Bayern, que temia ter de receber o Paris Saint-Germain em 6 de maio, para o jogo de volta das semifinais europeias, com uma parte de seu estádio fechada ao público.

Estado de Minas

