Cerúndolo e Carabelli avançam à segunda rodada do Masters 1000 de Madri
O argentino Juan Manuel Cerúndolo avançou para a segunda rodada do Masters 1000 de Madri após derrotar o alemão Daniel Altmaier nesta quinta-feira (23), com um duplo 6-4.
Cerúndolo, atual número 67 do ranking mundial, precisou buscar a virada no primeiro set após perder o saque logo no início, permitindo que Altmaier abrisse uma vantagem de 2 a 0.
O argentino conseguiu devolver a quebra no quinto game antes de abrir 4 a 3 com uma nova quebra, fechando o set ao confirmar seu serviço.
No segundo set, com o placar empatado em 3 a 3, uma nova quebra lhe permitiu abrir vantagem para conquistar o set e a vitória na partida.
Cerúndolo vai enfrentar o italiano Luciano Darderi na próxima rodada.
Seu compatriota Camilo Ugo Carabelli, número 57 do mundo, também chegou à segunda rodada ao derrotar o veterano francês Gaël Monfils por 6-3 e 6-4.
Já o também argentino Sebastián Báez foi derrotado por 7-5 e 6-1 pelo lituano Vilius Gaubas, que enfrentará o canadense Félix Auger-Aliassime na segunda rodada.
Mais cedo, os espanhóis Pablo Carreño e Jaume Munar também haviam avançado para a segunda rodada, assim como o argentino Mariano Navone.
Carreño derrotou o húngaro Márton Fucsovics por 4-6, 7-6 (7/5) e 6-2, alcançando a próxima fase, na qual terá pela frente seu compatriota Alejandro Davidovich.
Munar teve menos dificuldade para superar o cazaque Alexander Shevchenko, conquistando uma vitória contundente por 6-4 e 6-1.
O argentino Mariano Navone, número 45 do ranking mundial, também garantiu sua vaga na segunda rodada ao derrotar o português Nuno Borges por 6-3 e 6-4. O argentino enfrentará o alemão Alexander Zverev — o segundo cabeça de chave do torneio — na segunda rodada.
-- Resultados desta quinta-feira do WTA 1000 de Madri:
. Simples masculino - Primeira rodada:
Stefanos Tsitsipas (GRE) x Patrick Kypson (EUA) 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)
Daniel Merida (ESP) x Marco Trungelliti (ARG) 6-4, 1-6, 7-6 (8/6)
Pablo Carreño Busta (ESP) x Márton Fucsovics (HUN) 4-6, 7-6 (7/5), 6-2
Jaume Munar (ESP) x Alexander Shevchenko (CAZ) 6-4, 6-1
Yannick Hanfmann (ALE) x Marcos Giron (EUA) 6-4, 6-7 (3/7), 7-5
Juan Manuel Cerundolo (ARG) x Daniel Altmaier (ALE) 6-4, 6-4
Alexander Blockx (BEL) x Cristian Garín (CHI) 4-6, 7-5, 7-5
Vilius Gaubas (LTU) x Sebastián Báez (ARG) 7-5, 6-1
Fábián Marozsán (HUN) x Ethan Quinn (EUA) 7-6 (7/5), 7-6 (8/6)
Daniel Vallejo (PAR) x Grigor Dimitrov (BUL) 6-4, 6-4
Camilo Ugo (ARG) x Gael Monfils (FRA) 6-3, 6-4
Adam Walton (AUS) x Martín Landaluce (ESP) 6-2, 6-3
Martin Damm Jr. (EUA) x Alexei Popyrin (AUS) 7-6 (9/7), 6-4
Terence Atmane (FRA) x Miomir Kecmanovic (SRB) 6-4, 7-5
Mariano Navone (ARG) x Nuno Borges (POR) 6-3, 6-4
