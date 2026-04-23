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Santiago Bernabéu se transforma em quadra de tênis durante Masters 1000 de Madri

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Repórter
23/04/2026 16:28

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O estádio Santiago Bernabéu foi temporariamente transformado em uma quadra de tênis, que os participantes do Masters 1000 de Madri, que começou esta semana, poderão usar para treinar. 

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O gramado sintético do estádio do Real Madrid foi retirado temporariamente, dando lugar a uma quadra de saibro que será reservada exclusivamente para os treinos dos tenistas que precisarem. 

O ex-tenista espanhol Rafael Nadal, o atual número um do mundo Jannik Sinner e dois jogadores do Real Madrid — Thibaut Courtois e Jude Bellingham — tiveram a honra de inaugurar a quadra com uma partida amistosa. 

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, atuou como árbitro especial, acompanhado pelos codiretores do torneio, Feliciano López e Garbiñe Muguruza. 

O torneio de tênis de Madri está sendo realizado na Caja Mágica, um complexo localizado a aproximadamente dez quilômetros do Estádio Santiago Bernabéu.

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gr/dr/aam

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