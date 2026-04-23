Meta vai demitir 8 mil funcionários, 10% do seu quadro de pessoal

A Meta anunciou internamente nesta quinta-feira (23) que demitirá 8 mil funcionários, o equivalente a cerca de 10% de sua força de trabalho, e eliminará aproximadamente 6 mil vagas que ainda não estão preenchidas, indicou à AFP uma fonte próxima ao caso.

Em uma nota interna, a diretora de recursos humanos, Janelle Gale, afirmou que a decisão faz parte dos esforços da Meta para "gerir a empresa de forma mais eficiente e compensar os investimentos" do grupo, que está envolvido na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

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