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Meta vai demitir 8 mil funcionários, 10% do seu quadro de pessoal

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AFP
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Repórter
23/04/2026 16:06

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A Meta anunciou internamente nesta quinta-feira (23) que demitirá 8 mil funcionários, o equivalente a cerca de 10% de sua força de trabalho, e eliminará aproximadamente 6 mil vagas que ainda não estão preenchidas, indicou à AFP uma fonte próxima ao caso.

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Em uma nota interna, a diretora de recursos humanos, Janelle Gale, afirmou que a decisão faz parte dos esforços da Meta para "gerir a empresa de forma mais eficiente e compensar os investimentos" do grupo, que está envolvido na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

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tu/jco/mel/dga/am

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