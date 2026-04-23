Terceiro porta-aviões dos EUA chega ao Oriente Médio

O porta-aviões USS George H.W. Bush está em águas do Oriente Médio, informou nesta quinta-feira (23) o Exército dos Estados Unidos, elevando para três o número de navios de guerra desse tipo que o país mantém deslocados na região.

O USS George H.W. Bush navegava "pelo oceano Índico, na área de responsabilidade do Comando Central dos EUA, em 23 de abril", indicou o comando militar responsável pelo Oriente Médio em uma publicação na rede social X que incluía uma imagem do porta-aviões com o convés repleto de caças.

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