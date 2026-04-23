Carlos Queiroz diz que comandar Gana é o "maior desafio" de sua carreira

O português Carlos Queiroz, novo técnico da seleção de Gana para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, foi apresentado nesta quinta-feira (23) no país africano e falou sobre a difícil missão que terá pela frente.

"Depois de oito seleções nacionais, este é o maior desafio da minha carreira, pois, quando se trabalha para Gana, não esperam nada menos do que vencer, vencer e vencer", disse o treinador de 73 anos durante sua primeira coletiva de imprensa desde que foi nomeado para comandar os 'Black Stars'.

Queiroz foi recebido por uma multidão de torcedores e jornalistas na capital ganesa, Acra, em meio a cânticos e toques de tambor.

No passado, o técnico teve uma passagem pelo futebol de clubes, no comando do Real Madrid, e já esteve à frente das seleções de Portugal, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irã, Colômbia, Egito, Catar e Omã.

Gana se classificou para cinco Copas do Mundo na história (2006, 2010, 2014, 2022 e 2026), embora seu desempenho recente tenha sido irregular.

Para a Copa do Mundo de 2026, Queiroz prometeu "trabalho duro" e um compromisso em fortalecer a coesão do elenco.

"Se jogarmos unidos, com a mentalidade certa, podemos vencer qualquer adversário no mundo", garantiu.

Queiroz destacou que vê Gana como "uma nação de jogadores" e que seu sonho é transformá-la em "uma nação de campeões".

Gana está no Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Inglaterra, Croácia e Panamá.

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