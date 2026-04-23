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JORNADA DE TRABALHO

A semana de 4 dias já é real em outros países; veja como funciona

O debate sobre a jornada de trabalho no Brasil está aquecido; conheça os resultados de empresas e países que já adotaram uma carga horária reduzida

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
23/04/2026 14:55

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A semana de 4 dias já é real em outros países; veja como funciona
Enquanto o Brasil debate a redução da jornada e o fim da escala 6x1, alguns países já aderiram a escala 4x3 crédito: Agência Brasília

Enquanto o debate sobre o fim da escala 6x1 aumenta no Brasil, diversos países e empresas ao redor do mundo já discutem uma jornada de trabalho de quatro dias. A proposta, que vem ganhando força, consiste em reduzir o tempo de trabalho sem diminuir os salários, com foco em aumentar a produtividade e o bem-estar dos funcionários.

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Essa mudança busca equilibrar a vida profissional e pessoal, um tema cada vez mais valorizado no mercado. O modelo mais comum é conhecido como "100-80-100", que significa 100% do salário, por 80% do tempo, em troca de 100% da produtividade. A implementação exige uma reorganização dos processos internos, com reuniões mais eficientes e maior foco nas tarefas essenciais.

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Resultados pelo mundo

A transição para uma jornada mais curta não é apenas uma teoria e experiências práticas já demonstram resultados positivos em diferentes culturas e setores da economia. Os testes realizados até agora indicam que, com um dia a mais de descanso, os trabalhadores retornam mais engajados.

Os principais exemplos vêm de programas piloto e legislações que já saíram do papel:

  • Reino Unido: desde 2021 realiza testes com incentivo financeiro para empresas que adotam a semana de quatro dias. 92% das empresas que testaram o modelo decidiram continuar com a jornada de trabalho reduzida.

  • Islândia: apesar de ter sido adotado em 2019, país passava por testes da jornada 4×3 desde 2015. Os benefícios citados pela Islândia foram além de saúde mental, afetando positivamente a produtividade dos funcionários.

  • Bélgica: o país adotou uma abordagem diferente. Desde 2022, trabalhadores têm o direito de solicitar a concentração de suas horas semanais em quatro dias, sem redução da carga horária total. A medida oferece mais flexibilidade, embora não reduza o tempo trabalhado.

No Brasil, a discussão ainda está centrada na transição para a escala 5x2, mas os exemplos internacionais mostram que a redução da jornada é um caminho viável e benéfico.

As experiências mostram que a adoção do modelo pode trazer benefícios diretos para a saúde mental dos trabalhadores, diminuir o esgotamento profissional e, em muitos casos, impulsionar o desempenho financeiro das empresas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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