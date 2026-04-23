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Macron adverte que EUA não protegerá mais a Europa 'a longo prazo'

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Repórter
23/04/2026 14:43

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O presidente francês, Emmanuel Macron, considerou nesta quinta-feira (23) que os Estados Unidos não protegerão mais a Europa "a longo prazo" e lamentou a "loucura" dos dirigentes que pode levar à guerra.

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"O desafio da nossa Europa consiste em ser mais forte e mais independente, porque temos uns Estados Unidos da América que não nos protegerão mais a longo prazo", declarou durante uma troca com alunos na escola franco-cipriota de Nicósia (Chipre).

"Vimos isso claramente com a questão da Groenlândia, com o que acontece hoje no Irã ou com o que ocorre na Ucrânia", acrescentou quando uma aluna lhe perguntou o que podem fazer "os jovens para promover a paz".

"Ainda estão lá, é fantástico, são aliados; mas a Europa foi construída pensando que os Estados Unidos nos protegeriam por toda a eternidade. Para a sua geração, acho que isso já não será verdade", ressaltou o presidente francês.

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vl/sde/pc/mab/am

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