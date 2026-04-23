Ex-jogador marfinense Abdoulaye Traoré é condenado a 3 anos de prisão por estupro

O ex-jogador de futebol marfinense Abdoulaye Traoré, campeão com sua seleção da Copa Africana de Nações em 1992, foi condenado a três anos de prisão por estupro, confirmou nesta quinta-feira (23) um grupo de defesa dos direitos das mulheres no país africano.

Abdoulaye Traoré, apelidado de 'Ben Badi', tem 59 anos e foi, em sua época, um atacante emblemático do clube marfinense ASEC Mimosas e da seleção da Costa do Marfim.

Ele também atuou por diversos clubes europeus, incluindo o Sporting de Braga, de Portugal, e o Metz, da França.

"Ben Badi foi condenado (na quarta-feira) a 36 meses de prisão, obrigado a pagar 15 milhões de francos CFA (aproximadamente R$ 135.000) à vítima, teve seus direitos cívicos suspensos por dez anos e foi proibido de entrar (na cidade de) Bouaké por cinco anos", anunciou a Liga Marfinense pelos Direitos das Mulheres.

Diante da condenação, a organização saudou a sentença em seu comunicado como "um passo significativo na luta contra a impunidade da violência sexual e de gênero".

Segundo uma fonte judicial, o ex-atacante foi considerado culpado de manter relações sexuais não consensuais, em março de 2021, com uma mulher que tinha 21 anos na época.

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