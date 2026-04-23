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Israel aguarda luz verde de Trump para 'devolver Irã à Idade da Pedra', diz ministro

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AFP
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Repórter
23/04/2026 13:44

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O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou nesta quinta-feira (23) que o país está "preparado para retomar a guerra contra o Irã" e aguarda o sinal verde dos Estados Unidos para "devolver o Irã à Idade da Pedra".

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"Estamos esperando a luz verde dos Estados Unidos – em primeiro lugar e principalmente para completar a eliminação total da dinastia Khamenei (....) – e, adicionalmente, devolver o Irã a uma época sombria e à Idade da Pedra com a destruição de instalações críticas de energia e eletricidade e o desmantelamento de sua infraestrutura econômica nacional", declarou Katz em um vídeo divulgado por seu gabinete.

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glp-acc/an/mab/fp/aa

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