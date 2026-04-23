Sabalenka estreia com vitória no WTA 1000 de Madri
A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, avançou à terceira rodada do torneio WTA 1000 de Madri ao derrotar a americana Peyton Stearns (atual 43ª do ranking) por 7-5 e 6-3.
A bielorrussa de 27 anos, atual campeã na Caja Mágica, foi surpreendida logo no início por Stearns e precisou lutar muito para recuperar imediatamente a quebra de serviço sofrida durante seu segundo game de saque no primeiro set.
Ela fechou o set inicial graças a uma devolução fulminante, impossível de ser defendida por sua adversária.
Com dificuldades no saque no início do segundo set (cometendo cinco duplas faltas), Sabalenka mais uma vez aproveitou os segundos saques pouco potentes de Stearns para quebrar o serviço da adversária e abrir uma vantagem de 5-3.
Ela fechou a partida com uma direita cruzada e vai enfrentar a romena Jaqueline Cristian (nº 33) na terceira rodada.
Mais cedo, a número 4 do mundo, Iga Swiatek, derrotou a ucraniana Daria Snigur (nº 98) por 6-1 e 6-2.
A vencedora da edição de 2024 vai enfrentar na terceira fase a vencedora do confronto entre as americanas Ann Li (nº 34) e Alycia Parks (nº 84).
A ucraniana Elina Svitolina (nº 7), no entanto, foi eliminada em sua estreia no saibro de Madri, caindo diante da húngara Anna Bondar (nº 63) por 6-3 e 6-4.
-- Resultados desta quinta-feira no WTA 1000 de Madri:
. Simples feminino - 2ª rodada:
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Peyton Stearns (EUA) 7-5, 6-3
Jaqueline Cristian (ROM/N.29) x Yuliia Starodubtseva (UCR) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4
Anhelina Kalinina (UCR) x Marie Bouzková (CZE/N.23) 6-4, 6-3
Belinda Bencic (SUI/N.11) x Petra Marcinko (CRO) 6-4, 6-2
Diana Shnaider (RUS/N.18) x Jessica Bouzas (ESP) 3-6, 7-5, 6-1
Jasmine Paolini (ITA/N.8) x Laura Siegemund (ALE) 3-6, 6-2, 6-4
Iga Swiatek (POL/N.4) x Daria Snigur (UCR) 6-1, 6-2
Dalma Gálfi (HUN) x Anna Kalinskaya (RUS/N.22) 6-3, 6-3
Laura Samsonová (CZE) x Wang Xinyu (CHN/N.28) 2-6, 6-3, 6-0
Anna Bondár (HUN) x Elina Svitolina (UCR/N.7) 6-3, 6-4
