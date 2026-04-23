Acionistas da Warner Bros. Discovery aprovam venda para a Paramount Skydance

A Warner Bros. Discovery informou, nesta quinta-feira (23), que seus acionistas aprovaram a venda para a Paramount Skydance, dando sinal verde para uma oferta que avalia a empresa combinada em 110 bilhões de dólares (545 bilhões de reais).

O conglomerado resultante da fusão incluirá CNN, CBS, HBO e Nickelodeon, assim como algumas das franquias mais valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, o Universo DC, os filmes Missão Impossível e o personagem Bob Esponja.

O acordo representa o fim de uma longa saga pela aquisição que incluiu uma disputa acirrada com a Netflix.

Também cria um gigante do entretenimento cujo impacto em um cenário midiático em dificuldades, e seus vínculos com a Casa Branca de Donald Trump, serão objeto de intenso escrutínio.

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