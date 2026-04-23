Governo argentino impede entrada de jornalistas na Casa Rosada por suposta 'espionagem'
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O governo argentino do ultraliberal Javier Milei proibiu a entrada de todos os jornalistas credenciados na Casa Rosada nesta quinta-feira (23), como parte de uma investigação sobre suposta "espionagem ilegal", disse uma fonte do governo.
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"A decisão de remover as impressões digitais dos jornalistas credenciados da Casa Rosada foi tomada como medida preventiva após uma denúncia da Casa Militar sobre espionagem ilegal. O único objetivo é garantir a segurança nacional", disse Javier Lanari, secretário de Comunicação e Imprensa do país, na rede social X.
A identificação por impressão digital é o método padrão para conceder acesso a jornalistas que trabalham na Casa Rosada.
Lanari não revelou mais detalhes sobre a investigação em andamento, e o governo não emitiu nenhum comunicado.
"Todos ficaram do lado de fora da sala de imprensa. Me disseram que é temporário", disse Lauraro Maislin, jornalista credenciada do canal C5N.
Segundo diversos veículos de comunicação, a investigação está relacionada, por um lado, a uma suposta rede de espionagem russa que o governo suspeita ter orquestrado uma campanha midiática contra o presidente Milei em 2024.
Por outro lado, envolve uma denúncia criminal contra dois jornalistas do canal Todo Noticias por suposta espionagem, devido a filmagens realizadas em áreas não autorizadas do palácio presidencial.
"A prorrogação da credencial até 2025 foi revogada e nenhum jornalista terá permissão para entrar até que a questão dos vídeos seja esclarecida", disse outra fonte citada pelo jornal La Nación.
O governo havia prorrogado as credenciais de imprensa concedidas no ano passado até 2026.
A relação de Milei com a imprensa tem sido tensa desde que ele assumiu o cargo em dezembro de 2023, marcada por frequentes ataques verbais e insultos contra jornalistas, a quem ele chamou de "lixos imundos" e de quem se vangloria por "não odiar o suficiente".
Em seu recente relatório global, a Anistia Internacional alertou para "processos criminais e assédio judicial" contra jornalistas na Argentina.
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