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Em visita surpresa a Kiev, príncipe Harry pede a Putin que ponha fim à guerra

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AFP
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Repórter
23/04/2026 11:22

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O príncipe Harry da Inglaterra pediu, nesta quinta-feira (23), que os Estados Unidos assumam um papel decisivo para acabar com a invasão russa da Ucrânia e instou o presidente russo, Vladimir Putin, a "parar esta guerra". 

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Harry chegou inesperadamente à capital ucraniana nesta quinta-feira, em sua terceira visita à Ucrânia para apoiar veteranos feridos como parte de sua Fundação Invictus Games. 

Em um discurso no Fórum de Segurança de Kiev, que contou com a presença de repórteres da AFP, ele disse que a Ucrânia deu um exemplo de "liderança" e "unidade" desde que as forças russas iniciaram a invasão em fevereiro de 2022. 

"Este é um momento para a liderança americana; um momento para os Estados Unidos mostrarem que podem honrar suas obrigações perante os tratados internacionais", disse em seu discurso. 

O príncipe também se dirigiu diretamente a Putin, instando-o a "evitar mais sofrimento para ucranianos e russos e a escolher um caminho diferente". 

"Presidente Putin, nenhum país se beneficia da contínua perda de vidas que estamos testemunhando. Ainda há tempo para parar esta guerra", disse.

O príncipe também planeja visitar a Halo Trust, uma organização de desminagem que sua mãe, a princesa Diana, apoiava.

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bur-jc/asy/mas/jvb/ahg/hgs/aa/fp

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