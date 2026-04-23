Trump ordena que Marinha americana destrua barcos que instalam minas em Ormuz
compartilheSIGA
O presidente americano, Donald Trump, ordenou nesta quinta-feira (23) que a Marinha dos Estados Unidos destrua qualquer embarcação que instale minas no Estreito de Ormuz.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Ordenei à Marinha dos Estados Unidos que atire e destrua qualquer barco, por menores que sejam... que esteja colocando minas nas águas do Estreito de Ormuz", publicou Trump.
"Não deve haver hesitação. Além disso, nossos 'varredores' de minas estão limpando o Estreito neste momento", acrescentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/jz/mel/fp