EUA anunciam inspeção em navio com petróleo iraniano no Oceano Índico

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (23) que suas forças abordaram e inspecionaram um navio no Oceano Índico que transportava petróleo iraniano, a segunda operação do tipo em três dias.

"Durante a noite, forças americanas efetuaram uma interdição marítima e uma abordagem de direito de visita ao navio sancionado e sem bandeira M/T Majestic X, que transportava petróleo do Irã, no Oceano Índico", afirmou o Pentágono na rede social X.

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