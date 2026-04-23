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EUA anunciam inspeção em navio com petróleo iraniano no Oceano Índico

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AFP
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Repórter
23/04/2026 09:46

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O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (23) que suas forças abordaram e inspecionaram um navio no Oceano Índico que transportava petróleo iraniano, a segunda operação do tipo em três dias.

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"Durante a noite, forças americanas efetuaram uma interdição marítima e uma abordagem de direito de visita ao navio sancionado e sem bandeira M/T Majestic X, que transportava petróleo do Irã, no Oceano Índico", afirmou o Pentágono na rede social X.

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ksb/bgs/mel/pb/fp

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