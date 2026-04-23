Militão sofre lesão a menos de dois meses da Copa do Mundo
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O zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma lesão muscular, informou nesta quinta-feira (23) o Real Madrid, o que pode deixar o atleta afastado por várias semanas dos gramados, a menos de dois meses do início da Copa do Mundo.
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"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda", informou o Real Madrid em um comunicado.
A equipe merengue não revela o tempo de afastamento, limitando-se a afirmar que o jogador está pendente de evolução. A imprensa espanhola, no entanto, informou que o brasileiro pode ficar várias semanas afastado dos gramados.
Militão sofreu a lesão na terça-feira, na partida do Campeonato Espanhol em que o Real Madrid venceu o Alavés por 2-1.
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