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Militão sofre lesão a menos de dois meses da Copa do Mundo

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Repórter
23/04/2026 09:33

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O zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma lesão muscular, informou nesta quinta-feira (23) o Real Madrid, o que pode deixar o atleta afastado por várias semanas dos gramados, a menos de dois meses do início da Copa do Mundo. 

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"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda", informou o Real Madrid em um comunicado. 

A equipe merengue não revela o tempo de afastamento, limitando-se a afirmar que o jogador está pendente de evolução. A imprensa espanhola, no entanto, informou que o brasileiro pode ficar várias semanas afastado dos gramados.

Militão sofreu a lesão na terça-feira, na partida do Campeonato Espanhol em que o Real Madrid venceu o Alavés por 2-1.

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gr/iga/fp

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