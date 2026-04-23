Ataques russos e ucranianos deixam seis mortos

Ataques noturnos com drones russos e ucranianos mataram pelo menos seis pessoas em várias localidades dos dois países, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (23).

A administração regional de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, relatou pelo menos três mortos e 10 feridos, incluindo duas meninas de nove e 14 anos, em ataques russos contra áreas residenciais.

Os serviços de emergência locais divulgaram um vídeo que mostra os bombeiros lutando contra o incêndio em um prédio residencial.

A cidade industrial de Dnipro fica a mais de 100 quilômetros da linha de frente no leste e no sul da Ucrânia.

Na região ocidental de Zhyitomyr, uma mulher morreu quando um drone russo atingiu uma instalação de transporte público, segundo o governo regional.

Do lado russo, uma pessoa morreu em um ataque na localidade de Samara (oeste), anunciou o governador regional Viacheslav Fedorischev no Telegram.

Outra pessoa morreu em um ataque noturno na região russa fronteiriça de Belgorod.

As Forças Armadas dos dois países relataram pelo menos 100 drones interceptados durante a noite.

A invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.

As negociações entre Kiev e Moscou, com mediação dos Estados Unidos, estão paralisadas desde o início da guerra no Oriente Médio, que concentra a atenção de Washington.

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