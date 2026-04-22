Gigante dos chips SK hynix registra lucro trimestral recorde graças à IA

A gigante sul-coreana dos chips SK hynix registrou nesta quinta-feira (23, data local) um lucro líquido trimestral recorde graças ao crescimento da inteligência artificial (IA), à margem das preocupações de que a guerra no Oriente Médio poderia afetar o setor dos semicondutores.

A empresa registrou um lucro líquido de 40,3 trilhões de wons sul-coreanos (R$ 135 bilhões) no primeiro trimestre, o que superou as previsões e representou um aumento de quase 400% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Suas receitas superaram os 50 trilhões de wons (R$ 167 bilhões) pela primeira vez em um trimestre, enquanto o lucro operacional e a margem operacional alcançaram máximos históricos de 37,6 trilhões de wons (R$ 126 bilhões) e 72%, respectivamente.

A SK hynix assinalou em comunicado que, "embora o primeiro trimestre seja geralmente uma época de desaceleração sazonal", a forte demanda se manteve "graças à expansão dos investimentos em infraestrutura de IA".

"Na medida em que a IA evolui desde o treinamento de modelos grandes para a fase da IA agentiva, que realiza inferências em tempo real de forma repetida em diversos ambientes de serviço, ampliam-se as bases da demanda por memória", afirmou a empresa, que acrescentou que lançará novos produtos para satisfazê-la.

A ascensão da IA tem impulsionado para cima os preços e os envios de semicondutores de memória convencionais, ao mesmo tempo em que a demanda de chips de memória de alta largura de banda, utilizados em servidores desta tecnologia, vem crescendo exponencialmente.

As ações da SK hynix dispararam cerca de 600% no último ano, o que contribuiu para que o índice de referência da Bolsa de Valores de Seul, o Kospi, alcance máximos históricos.

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