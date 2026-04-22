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Parlamento da Turquia aprova proibição de redes sociais para menores de 15 anos

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Repórter
22/04/2026 19:27

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O Parlamento da Turquia aprovou nesta quarta-feira (22) uma lei para impedir que menores de 15 anos acessem plataformas de redes sociais, informou a agência estatal Anadolu, a mais recente ação legislativa desse tipo no mundo.

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Pela lei, menores de 15 anos terão proibido criar contas em redes sociais, enquanto as plataformas digitais terão a obrigação de implementar sistemas de verificação de idade, informou a agência de notícias turca NTV.

Espera-se que o presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, sancione a legislação, que foi apresentada por seu partido.

A lei entrará em vigor seis meses após sua publicação no diário oficial.

Além da Turquia, a França liderou uma campanha a favor da adoção de medidas junto com parceiros da União Europeia como Dinamarca, Grécia e Espanha, enquanto no Parlamento francês se debate uma proibição para menores de 15 anos.

Em dezembro, a Austrália se tornou o primeiro país a proibir menores de 16 anos de usar plataformas de redes sociais amplamente populares e lucrativas.

Desde então, a Grécia anunciou que proibirá as redes sociais para menores de 15 anos, enquanto a União Europeia indicou que um grupo de especialistas começará a elaborar recomendações para agir em todo o bloco.

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bg/sbk/jhb/mvl/cjc/am

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