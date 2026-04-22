Nice vence na visita ao Strasbourg (2-0) e vai enfrentar Lens na final da Copa da França
compartilheSIGA
Mostrando solidez na defesa e eficiência no ataque, o Nice surpreendeu nesta quarta-feira (22) aos vencer o Strasbourg por 2 a 0 fora de casa, garantindo sua vaga na final da Copa da França, onde vai enfrentar o Lens no dia 22 de maio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Será a oportunidade perfeita para os torcedores do Nice se unirem em apoio à sua equipe nesta temporada, na qual sua trajetória na Ligue 1 tem sido turbulenta com o time ocupando atualmente a 15ª colocação, o que o obriga a lutar para evitar o rebaixamento.
Nesta vitória no Stade de la Meinau, o Nice encontrou mais uma vez um herói no atacante marfinense Elye Wahi. Ele abriu o placar no início do segundo tempo (51') com um chute cruzado, após receber uma assistência do meio-campista Jonathan Clauss. E mais tarde, já na reta final (82'), Wahi converteu uma cobrança de pênalti, praticamente garantindo o triunfo.
O Nice buscará conquistar seu quarto título da Copa da França — que se somaria às taças erguidas em 1952, 1954 e 1997, contra o Lens, que ainda luta por uma conquista inédita.
De qualquer forma, o Nice tentará evitar a repetição do que ocorreu em 1997, quando o título da Copa da França ocorreu numa temporada em que o clube acabou rebaixado para a Ligue 2.
Já o Strasbourg sofre um duro golpe e suas esperanças de conquistar um título nesta temporada repousam agora inteiramente na Conference League, onde vai disputar as semifinais contra o espanhol Rayo Vallecano.
Na terça-feira, o Lens — que ocupa atualmente a vice-liderança da Ligue 1 — havia vencido a primeira semifinal, goleando o Toulouse por 4 a 1.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jud-rbo/cpb/dr/ma/aam