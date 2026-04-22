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Resultados empresariais e cessar-fogo levantam Wall Street

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AFP
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Repórter
22/04/2026 19:03

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A Bolsa de Valores de Nova York fechou em forte alta nesta quarta-feira (22), impulsionada pela prorrogação do cessar-fogo no Oriente Médio e por novos balanços corporativos que animaram os investidores.

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O índice Dow Jones subiu 0,69%, enquanto o Nasdaq avançou 1,64% e o ampliado S&P 500, 1,05%.

A extensão unilateral do presidente Donald Trump da trégua com o Irã "acalmou os medos imediatos de uma escalada", disse David Morrison, da Trade Nation.

"Há uma forte possibilidade de que se chegará a um acordo. A pergunta não é se vai acontecer, mas quando. É por isso que o mercado sobe", disse à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Nesse sentido, o mercado desconsiderou a recente alta nos preços do petróleo e a falta de desenvolvimentos positivos no Estreito de Ormuz.

O otimismo em Wall Street também ganhou impulso com uma nova rodada de resultados corporativos. "Até agora, a reação à sessão de resultados tem sido boa", disse Sarhan.

A ação do grupo americano GE Vernova subiu 13,75%, para 1.127,56 dólares, após o grupo registrar um aumento de 71% nos pedidos entre janeiro e março. A demanda relacionada aos centros de dados impulsionou os resultados, o que levou a companhia a aumentar sua projeção anual.

Outro papel de destaque foi o da Boeing, que avançou 5,53% (231,28 dólares). Graças à recuperação nas entregas de aeronaves comerciais, a empresa faturou US$ 22,28 bilhões (R$ 110 bilhões, na cotação atual) e superou as previsões dos analistas.

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tmc/lb/nn/cjc/rpr/am

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