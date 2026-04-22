Bayern vence Leverkusen (2-0) e vai à final da Copa da Alemanha
O Bayern de Munique se classificou para a final da Copa da Alemanha ao garantir uma vitória por 2 a 0 contra o Bayer Leverkusen, jogando fora de casa na noite desta quarta-feira (22) apenas seis dias antes do jogo de ida de sua semifinal da Liga dos Campeões, em Paris, contra o PSG.
Naquela que será sua primeira final da Copa da Alemanha desde 2020, a equipe de Munique vai enfrentar o vencedor da segunda semifinal, entre Stuttgart e Freiburg, que duelam nesta quinta-feira às 15h45 (horário de Brasília) no Neckar Stadion, em Stuttgart.
O Bayern, que entrou em campo na BayArena como franco favorito, abriu o placar ainda no primeiro tempo por meio do astro inglês Harry Kane (22') após uma assistência de Jamal Musiala, que marcou assim seu 52º gol na temporada.
Apesar do domínio, os companheiros de equipe de Manuel Neuer só garantiram a vitória nos acréscimos graças a Luis Diaz (90+3').
