Petróleo fecha em alta, apesar de trégua por tempo indeterminado entre EUA e Irã

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (22) depois que a prorrogação da trégua do presidente americano, Donald Trump, com o Irã não compensou o longo bloqueio duplo do Estreito de Ormuz.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho, a referência mundial, subiu 3,48%, a 101,91 dólares. É a primeira vez em mais de duas semanas que o Brent fecha acima dos 100 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, subiu 3,67%, a 92,96 dólares.

O presidente Trump prorrogou o cessar-fogo com o Teerã por tempo indeterminado na noite de terça-feira, horas antes de a trégua terminar.

"Esta notícia acalmou os temores imediatos de uma escalada", disse David Morrison, da Trade Nation.

No entanto, o anúncio não resolveu a situação no Estreito de Ormuz, onde, em tempos de paz, transitava um quinto da produção mundial de petróleo.

Nesta quarta-feira, Teerã descartou a reabertura desta crucial passagem marítima enquanto persistir o bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos. Dois navios que tentaram cruzar o estreito para as exportações do Golfo foram apreendidos pelo Irã.

"A probabilidade de que esta guerra possa se estender muito além do fim deste mês está aumentando", disse Morrison.

"Cada vez mais indicadores mostram que a escassez, em particular do combustível para aviação, se agrava", disse Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

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