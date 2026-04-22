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Trump não tem prazo final para uma proposta de paz do Irã, diz Casa Branca

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AFP
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Repórter
22/04/2026 16:54

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estabeleceu um prazo para que o Irã apresente uma proposta de paz, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (22).

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"O presidente não fixou um prazo rígido para receber uma proposta iraniana, ao contrário do que vi em alguns relatos hoje. Em última instância, o calendário será determinado pelo comandante em chefe", declarou aos jornalistas a secretária de imprensa, Karoline Leavitt.

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bur-jz/nn/am

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