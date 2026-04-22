Trump chama de 'fraudulento' referendo que mudou mapa eleitoral na Virginia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta quarta-feira (22) de "fraudulento" o referendo vencido pelos democratas na véspera na Virgínia, que lhes permite redesenhar o mapa eleitoral nesse estado para, potencialmente, obter quatro cadeiras adicionais no Congresso.

A antiga prática de redesenhar os distritos eleitorais para beneficiar um ou outro partido, conhecida como "gerrymandering", tornou-se uma das batalhas decisivas da campanha para as legislativas de novembro.

"Os democratas conseguiram mais uma vitória desonesta", declarou em sua plataforma Truth Social o presidente republicano, acostumado às acusações de fraude eleitoral.

"Na noite passada houve uma votação fraudulenta no grande estado da Virgínia", disparou Trump, com tudo em letras maiúsculas.

"Durante todo o dia os republicanos estavam ganhando, o entusiasmo era incrível, até o final, quando, é claro, houve uma recontagem maciça de 'cédulas enviadas pelo correio'. Onde será que já ouvi isso antes?", questionou o presidente.

Trump critica regularmente a possibilidade, em muitos estados americanos, de votar pelo correio, e a cita como uma das principais razões de sua derrota em 2020, durante a pandemia de covid-19, que provocou um amplo uso dessa modalidade.

No fim de março, ele assinou um decreto destinado a enquadrar de forma mais rígida o voto pelo correio, medida que os democratas contestaram na Justiça.

O referendo de terça-feira na Virgínia, um importante estado da Costa Leste, foi a resposta democrata à iniciativa de redistribuição eleitoral lançada por Trump e pelos republicanos em outros estados como o Texas.

Dos 11 representantes que a Virgínia tem no Congresso dos Estados Unidos, seis são atualmente democratas.

Com a nova delimitação territorial, a esperança da esquerda é que esse número suba para 10 nas cruciais eleições de meio de mandato de novembro.

Para isso, redesenharam o mapa eleitoral de forma que todos os condados de maioria rural, mais alinhados aos republicanos, ficassem reunidos em um único distrito, com um só potencial representante.

A governadora democrata do estado, Abigail Spanberger, fez campanha no ano passado com a promessa de que não impulsionaria essa iniciativa, que ainda precisa ser examinada pela Suprema Corte estadual.

Em 2025, o Texas foi o primeiro estado a aprovar uma nova redistribuição que permitiria aos republicanos conquistar cinco cadeiras no Congresso.

Ohio e Carolina do Norte seguiram o exemplo texano e redesenharam seus mapas para oferecer um punhado de cadeiras a mais ao partido do presidente.

O Partido Democrata decidiu contra-atacar e fez sua própria redistribuição também na Califórnia.

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