Cilic vence Bergs e vai enfrentar João Fonseca na próxima fase do Masters 1000 de Madri
O tenista croata Marin Cilic sofreu mas conseguiu vencer de virada o belga Zizou Bergs por 4-6, 6-3 e 6-4 nesta quarta-feira (22) e avançou para a próxima rodada do Masters 1000 de Madri, onde vai enfrentar o brasileiro João Fonseca num duelo entre juventude e experiência.
Cilic, de 37 anos, campeão do US Open de 2014, terá pela frente o carioca de 19, praticamente a metade de sua idade, além da vibrante torcida brasileira.
"Com certeza vai ser um jogo divertido, uma batalha de gerações. João está crescendo no ranking e vem melhorando temporada após temporada. Será divertido jogar contra ele, encontrá-lo na quadra e, é claro que eu vou tentar fazer o meu melhor jogo", disse o croata de 1,98m, após a partida.
"O público vai estar presente. Mas o tênis é assim. Você tem que desfrutar desses momentos, trazer intensidade, trazer emoções", acrescentou Cilic, que é 51º do ranking da ATP.
Também nesta quarta-feira o argentino Thiago Agustín Tirante avançou à segunda rodada ao derrotar o espanhol Roberto Bautista por 6-2 e 6-4. Tirante, de 25 anos, enfrentará o americano Tommy Paul, 15º cabeça de chave, na próxima rodada.
Em sua despedida do torneio de Madri, tendo anunciado sua aposentadoria para o final deste ano, o veterano Bautista não conseguiu resistir à potência e à força física do argentino, atualmente o número 75 do ranking mundial.
Mais cedo, o peruano Ignacio Buse conquistou sua primeira vitória em um Masters 1000 ao derrotar o francês Adrian Mannarino por 6-4 e 6-2.
Buse, de 22 anos, vai enfrentar na próxima rodada outro francês, Arthur Fils, que conquistou o torneio de Barcelona no último domingo.
--- Resultados desta quarta-feira do ATP 1000 de Madri:
. Simples masculino - Primeira rodada:
Thiago Tirante (ARG) x Roberto Bautista (ESP) 6-2, 6-4
Vít Kopriva (CZE) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-2, 6-0
Dusan Lajovic (SRB) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 7-6 (7/1)
Marin Cilic (CRO) x Zizou Bergs (BEL) 4-6, 6-3, 6-4
Dino Prizmic (CRO) x Matteo Berrettini (ITA) 6-3, 6-4
Ignacio Buse (PER) x Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 6-2
Emilio Nava (EUA) x Jenson Brooksby (EUA) 6-3, 7-5
Jan-Lennard Struff (ALE) x Alexandre Muller (FRA) 7-6 (7/3), 6-0
Damir Dzumhur (BIH) x Mattia Bellucci (ITA) 6-2, 6-4
