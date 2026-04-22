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Uma das maiores redes de tráfico de combustível do México é desmantelada

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Repórter
22/04/2026 16:18

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Uma rede de tráfico de combustíveis que realizou operações de mais de 1,3 bilhão de dólares (R$ 6,45 bilhões) foi desmantelada no México, informaram nesta quarta-feira (22) autoridades de segurança.

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O transporte ilegal de hidrocarbonetos roubados é, junto com o narcotráfico, uma das atividades criminosas mais lucrativas e provoca um forte dano econômico à empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Diversas linhas de investigação permitiram identificar e desmantelar uma das mais importantes redes de contrabando de combustível", disse em coletiva de imprensa Ulises Lara, responsável por assuntos especiais da Procuradoria-Geral mexicana.

Também foram detidas 14 pessoas "vinculadas a estruturas criminosas, dedicadas à obtenção, distribuição e comercialização ilegal de hidrocarbonetos", informou por sua vez o secretário de Segurança Omar García Harfuch.

A rede foi descoberta depois que, em setembro passado, foram detidos um vice-almirante, cinco marinheiros, ex-funcionários da alfândega e empresários ligados a ela.

O vice-almirante preso ocupou um alto cargo na Marinha e, segundo a imprensa mexicana, é sobrinho político do secretário da Marinha durante o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, mentor da atual presidente Claudia Sheinbaum).

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sem/lp/am

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