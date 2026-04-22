Pliskova avança para a segunda rodada do WTA 1000 de Madri

A tenista tcheca Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo que atualmente ocupa apenas a 197ª posição, reagiu nesta quarta-feira (22) para avançar à segunda rodada do WTA 1000 de Madri, derrotando a austríaca Sinja Kraus por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-1 e 6-4.

Pliskova vai enfrentar a grega Maria Sakkari na próxima rodada.

A tcheca teve dificuldades no primeiro set, no qual foi dominada pela adversária, mas deu a volta por cima no segundo set.

Pliskova salvou sete break points para empatar em 1 a 1 e, em seguida, quebrou o saque da adversária para encaminhar a vitória no set.

A tenista tcheca ganhou embalo, utilizando gradualmente sua experiência para impor seu domínio sobre Kraus, que desmoronou no terceiro set e não conseguiu reagir.

--- Resultados desta quarta-feira do WTA 1000 de Madri:

. Simples feminino - Primeira rodada:

Yuliia Starodubtseva (UCR) x Moyuka Uchijima (JPN) 6-3, 1-6, 6-3

Anhelina Kalinina (UCR) x Kamilla Rakhimova (UZB) 6-2, 5-7, 6-2

Daria Snigur (UCR) x Daria Kasatkina (AUS) 6-3, 3-6, 7-6 (15/13)

Alycia Parks (EUA) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 6-2

Panna Udvardy (HUN) x Kimberly Birrell (AUS) 6-4, 1-6, 6-1

Dalma Gálfi (HUN) x Ajla Tomljanovic (AUS) 7-6 (9/7), 6-4

Yulia Putintseva (CAZ) x Tereza Valentová (CZE) 6-4, 4-6, 6-3

Emiliana Arango (COL) x Talia Gibson (AUS) 6-3, 6-2

Janice Tjen (INA) x Alina Charaeva (RUS) 6-4, 6-2

Léolia Jeanjean (FRA) x Oksana Selekhmeteva (RUS) 6-4, 6-1

Solana Sierra (ARG) x Dayana Yastremska (UCR) 7-6 (12/10), 7-6 (10/8)

Zeynep Sönmez (TUR) x Carlota Martínez (ESP) 7-5, 6-2

Alexandra Eala (PHI) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-3, 6-3

Karolína Pliskova (CZE) x Sinja Kraus (AUT) 2-6, 6-1, 6-4

Zhang Shuai (CHN) x Eva Lys (ALE) 6-4, 6-3

Simona Waltert (SUI) x Oleksandra Oliynykova (UCR) 7-5, 6-0

Gabriela Ruse (ROM) x Antonia Ruzic (CRO) 6-3, 4-6, 6-0

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