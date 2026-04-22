AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2026 ATÉ QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2026
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2026
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 31 de Dezembro)
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Celebrações a São Jorge - 14H00
QUITO (Equador) - Equador renova estado de exceção em nove províncias devido a distúrbios internos - (até 1 de Junho)
Europa
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
Oriente Médio e África do Norte
LÍBANO - Cessar-fogo entre Líbano e Israel - (até 26)
África
GUINÉ EQUATORIAL - Visita do papa Leão XIV -
SEXTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2026
Américas
SANTA MARTA (Colômbia) - Conferência internacional sobre a transição justa para o abandono das fontes de energias de origem fóssil - (até 29)
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Lula participa da cerimônia de encerramento do encontro do Partido dos Trabalhadores - (até 26)
Presidente Prudente (Brasil) - Presidente Lula visita novo centro de radioterapia do Hospital Regional - 14H00
Esportes
JEREZ DE LA FRONTERA (Espanha) - Moto : Campeonato Mundial de MotoGP, GP da Espanha - (até 26)
SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2026
Europa
ROMA (Itália) - Visita da nova arcebispa de Canterbury, incluindo uma visita ao papa - (até 28)
Oriente Médio e África do Norte
RAMALLAH (Territórios palestinos) - Eleições municipais palestinas na Cisjordânia -
DOMINGO, 26 DE ABRIL DE 2026
Europa
(*) CHERNOBIL (Ucrânia) - 40º aniversário do desastre nuclear de Chernobyl - (até 3 de Maio)
TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2026
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 29)
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Vale: resultados do 1.º trimestre - 10H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Missão Jeanne d’Arc faz treinamento com a Marinha do Brasil - 13H00
QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2026
Américas
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Anúncio da taxa de juros pelo Banco Central - 19H30