AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

22/04/2026 15:11

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2026 ATÉ QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2026

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2026

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba -  (até 31 de Dezembro)

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Celebrações a São Jorge -  14H00

 QUITO (Equador) - Equador renova estado de exceção em nove províncias devido a distúrbios internos -  (até 1 de Junho)

Europa

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

Oriente Médio e África do Norte

 LÍBANO - Cessar-fogo entre Líbano e Israel -  (até 26)

África

 GUINÉ EQUATORIAL - Visita do papa Leão XIV - 

SEXTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2026

Américas

 SANTA MARTA (Colômbia) - Conferência internacional sobre a transição justa para o abandono das fontes de energias de origem fóssil -  (até 29)

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Lula participa da cerimônia de encerramento do encontro do Partido dos Trabalhadores -  (até 26)

 Presidente Prudente (Brasil) - Presidente Lula visita novo centro de radioterapia do Hospital Regional -  14H00

Esportes

 JEREZ DE LA FRONTERA (Espanha) - Moto : Campeonato Mundial de MotoGP, GP da Espanha -  (até 26)

SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2026

Europa

 ROMA (Itália) - Visita da nova arcebispa de Canterbury, incluindo uma visita ao papa -  (até 28)

Oriente Médio e África do Norte

 RAMALLAH (Territórios palestinos) - Eleições municipais palestinas na Cisjordânia - 

DOMINGO, 26 DE ABRIL DE 2026

Europa

 (*) CHERNOBIL (Ucrânia) - 40º aniversário do desastre nuclear de Chernobyl -  (até 3 de Maio)

TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2026

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias -  (até 29)

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Vale: resultados do 1.º trimestre -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  12H00

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Missão Jeanne d’Arc faz treinamento com a Marinha do Brasil -  13H00

QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2026

Américas

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - Anúncio da taxa de juros pelo Banco Central -  19H30

