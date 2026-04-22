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Trump afirma que Irã suspendeu a execução de oito mulheres a seu pedido

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AFP
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Repórter
22/04/2026 15:01

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (22) que, a seu pedido, as autoridades iranianas cancelaram a execução de oito manifestantes.

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O presidente assegurou que, das oito mulheres, quatro seriam libertadas de imediato e que as outras quatro cumprirão um mês de prisão. "Muito boas notícias", comemorou o presidente americano em sua rede Truth Social, acrescentando: "Sou muito grato ao Irã e a seus dirigentes por terem atendido ao meu pedido".

Teerã havia negado na terça-feira que várias das mulheres enfrentassem pena de morte e disse que Trump "se equivocou mais uma vez por causa de informações falsas".

O Irã executa regularmente opositores e presos políticos como parte da repressão policial após os protestos em massa do ano passado.

A AFP não conseguiu confirmar de forma independente essas ameaças de execução nem a identidade de todas as mulheres cujas fotos foram publicadas na terça-feira pelo presidente americano em sua plataforma Truth Social.

Trump também reproduziu uma mensagem da conta no X de um ativista chamado Eyal Yakoby, que continha as fotos de oito mulheres não identificadas, acompanhada da mensagem: "A República Islâmica do Irã se prepara para enforcar oito mulheres".

Masih Alinejad, uma opositora iraniana radicada nos Estados Unidos, publicou no X os nomes de oito mulheres, todas detidas, segundo ela, em relação a novos protestos ocorridos em janeiro.

"Digam seus nomes", escreveu a ativista, afirmando que uma das mulheres detidas tinha 16 anos.

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aue/jz/dga/lm/aa

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