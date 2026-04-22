Trump afirma que Irã suspendeu execução de oito mulheres a seu pedido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (22) que, a seu pedido, as autoridades iranianas abandonaram os planos de executar oito manifestantes mulheres.

O presidente afirmou que quatro das oito mulheres seriam libertadas imediatamente e que as outras quatro cumpririam um mês de prisão. "Ótimas notícias", comemorou Trump em sua plataforma de mídia social, Truth Social, acrescentando: "Sou muito grato ao Irã e a seus líderes por atenderem ao meu pedido".

Na terça-feira, Teerã negou que várias das mulheres enfrentassem a pena de morte e afirmou que Trump "foi enganado mais uma vez por informações falsas".

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