Mais de 62.000 casas destruídas ou danificadas no Líbano por ataques israelenses

AFP
AFP
22/04/2026 12:39

Mais de 62.000 residências foram destruídas ou danificadas durante as operações israelenses no Líbano desde que o país foi arrastado para a guerra no Oriente Médio, em março, afirmou uma autoridade libanesa nesta quarta-feira (22). 

"Em quase 45 dias [de guerra], contabilizamos 21.700 casas destruídas e 40.500 danificadas", afirmou Chadi Abdallah, secretário-geral do Conselho Nacional Libanês de Pesquisa Científica (CNRS), durante uma coletiva de imprensa. 

Entre 2 de março e a entrada em vigor de uma trégua, em 17 de abril, Israel realizou ataques maciços contra o Líbano. 

Segundo as autoridades libanesas, assim como testemunhas e imagens da AFP captadas a partir do território israelense, o exército destruiu casas com o uso de explosivos em várias localidades fronteiriças que ocupa no sul, impedindo, assim, o retorno de seus habitantes. 

De acordo com estimativas do CNRS, "428 casas foram destruídas durante os três primeiros dias" da trégua. 

O Líbano pedirá uma prorrogação de um mês para a trégua durante as conversas com Israel agendadas para esta quinta-feira em Washington, informou uma fonte oficial à AFP.

lar/sno/tq/pc/hgs/aa

