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EUA e Irã poderão realizar novas discussões nos próximos três dias, diz Trump

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Repórter
22/04/2026 12:29

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Uma segunda rodada de conversas entre os Estados Unidos e o Irã poderá ocorrer nos próximos três dias, informou o New York Post nesta quarta-feira (22), citando fontes paquistanesas anônimas e o presidente americano, Donald Trump.

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"É possível!", teria respondido Trump ao Post por mensagem de texto ao ser questionado sobre fontes no Paquistão que afirmavam que uma segunda rodada era esperada "em Islamabad nas próximas 36 a 72 horas". 

O Paquistão atuou como mediador durante a primeira rodada de conversas. O chefe do Estado-maior de seu exército, general Asim Munir, viajou ao Irã como parte desses esforços. 

Na terça-feira, Trump prorrogou uma trégua de duas semanas no conflito, exatamente quando ela estava prestes a expirar. 

Um portal de notícias digital do Paquistão, o News Post, informou o prazo de três dias para novas conversas, sem citar fontes ou oferecer detalhes adicionais.

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ksb/jz/mar/aa

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