Londres tem primeira operação contra pontos ilegais de câmbio de criptomoedas

O órgão regulador que supervisiona os mercados financeiros britânicos, Financial Conduct Authority (FCA), anunciou, nesta quarta-feira (22), que realizou sua primeira operação contra oito estabelecimentos em Londres suspeitos de abrigar pontos ilegais de câmbio de criptomoedas realizadas entre particulares.

Estas transações, denominadas "peer-to-peer" (de pessoa para pessoa), permitem comprar e vender criptoativos sem passar por uma plataforma centralizada, que está sujeita, por exemplo, a obrigações no âmbito do combate à lavagem de dinheiro.

As trocas "peer-to-peer" também estão especialmente difundidas em regiões sem um sistema bancário tradicional sólido, como algumas partes da América Latina e da África, ou em zonas afetadas pela instabilidade, observa a consultoria Chainalysis.

Outra empresa de análise, a TRM Labs, destaca, por exemplo, seu papel importante na Venezuela para converter a moeda local, o bolívar, em 'stablecoins' (criptomoedas estáveis).

Os pagamentos podem ser feitos por transferência bancária ou até com cartões-presente, e os participantes podem se organizar online, por meio de sites especializados, ou pessoalmente, afirma a Chainalysis.

A FCA indicou que havia enviado notificações oficiais de advertência a cada um dos oitos estabelecimentos, nas quais ordena aos operadores que interrompam imediatamente suas atividades ilegais.

"Os elementos recolhidos durante as inspeções no local sustentam várias investigações criminais em curso", acrescentou.

A operação da FCA tem como objetivo impedir que os operadores "ofereçam uma via que permita aos criminosos mover, ocultar e gastar dinheiro ilícito", explicou, em um comunicado, Ross Flay, da SWROCU, a Unidade Regional de Criminalidade Organizada do Sudoeste do Reino Unido, uma força policial envolvida na operação juntamente com a agência tributária britânica.

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